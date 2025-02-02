نائب محافظ الفيوم يعقد لقائين لخدمة المواطنين بالعجميين وهوارة المقطع

محافظات
بوابة الفجر

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 25 مطلبًا وشكوى للمواطنين، إضافة إلى 15 طلب ورقي، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، بحضور الأستاذ هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، بحث خلاله 17 مطلبًا وشكوى، ووجه نائب المحافظ، الجهات المعنية، بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين.  

كما عقد الأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الأستاذ سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، بحث خلاله عدد 12 حالة، ولقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله عدد 11 حالة، وذلك بحضور الأستاذ محمد فتحى رئيس مركز ومدينة سنورس، وممثلى الجهات المعنية.

 

وفي السياق نفسه، عقد الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله عدد 10 حالات، وذلك بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية، كما عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمركز يوسف الصديق بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلال 12 شكوى ومطلبًا لأهالي المركز.

 

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

 

 

 

محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعات محطات تنقية مياه الشرب الجديدة

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