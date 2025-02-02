التموين تفتتح الفرع السادس لسوق اليوم الواحد بمحافظة الأقصر

للمرة السادسة على التوالي..

في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتعليمات السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتحت محافظة الأقصر سوق اليوم الواحد للمرة السادسة على التوالي، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية، وكبار التجار

يهدف السوق إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تقل بنسبة 30% عن الأسعار المتداولة في الأسواق، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة السلع والأسعار التنافسية المعروضة،كما يجري العمل على تعميم تجربة سوق اليوم الواحد بجميع مراكز المحافظة، بهدف التوسع في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

وأكد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك،وأوضح أن هذه الأسواق تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول السلع الغذائية لكل الفئات بأسعار عادلة

وفي هذا السياق، صرّح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى إقامة معارض “أهلًا رمضان” التي ستوفر كافة السلع الرمضانية بأسعار مخفضة. كما أكد على تخصيص ركن ثابت داخل السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الرمضانية بتخفيضات تناسب جميع المواطنين

وأشاد المواطنون بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير سلع ذات جودة عالية بتخفيضات مميزة، مما يساهم في تحقيق التوازن في الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

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