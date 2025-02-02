مهارات القيادة والتفاوض في تغير المناخ للشباب.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

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ورش العمل

 

تشهد  مكتبة الاسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي مجموعة من ورش العمل عن تغير المناخ ومهارات التفاوض والقيادة للطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب، وذلك في الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2025 بسفارتي المعرفة بجامعة القاهرة وعين شمس.


وتهدف الورش إلى توعية الشباب بتحديات تغير المناخ وآثاره على القارة الإفريقية والآثار الناجمة عن الجفاف والأحداث الجوية المتطرفة وتغير إنتاجية المحصول الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات التي قد تحدث بالقارة، كما ستلقي الضوء على المهارات اللازمة للقيادة والتفاوض في هذا المجال.


ويشارك في هذه الورشة مجموعة من الطلاب الأفارقة من جنوب السودان والسودان ومصر من الدارسين في الجامعات المصرية، وقد تبنت المكتبة هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج "الشباب الافارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011.

 وتضمن تلك البرامج  تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهارتهم العلمية والمعرفية.


 

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