مصرع شابين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى الفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

شهد طريق قرية اللاهون الزراعي باتجاه قرية المعصرة بدائرة قسم شرطة الفيوم، بمحافظة الفيوم، حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن وفاة شابين، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطوت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.


تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق قرية اللاهون الزراعي، ووجود متوفين.
وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية اللاهون الزراعي، وذلك بسبب السرعه الزائده مما أسفر عن مصرع شابين.
ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثامين  إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

 

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

 

 

 

 

 

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