مكتبة الإسكندرية تستضيف حفل الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

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بوابة الفجر

 

 تستضيف مكتبة الإسكندرية المؤتمر الصحفي للإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، وذلك يوم الأربعاء 19  من فبراير  الجاري، ويأتي ذلك  بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.


وتشهد الفعالية إعلان القائمة القصيرة للروايات المتنافسة؛ وهي ستة عشر رواية وصلت إلى القائمة الطويلة، ومن المنتظر أن تصل ست منها إلى القائمة القصيرة.


ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد زايد،  مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو، كما يحضر أعضاء لجنة تحكيم الجائزة برئاسة الدكتورة منى بيكر، وعضوية كل من "بلال الأرفه" لي، "وسامبسا بلتونن،" وسعيد بنكراد، ومريم الهاشمي.


 وسيعلن عن الرواية الفائزة بالجائزة لعام 2025 في حفل يُقام في أبو ظبي 24 إبريل المقبل، حيث يحصل الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة عمله إلى اللغة الإنجليزية.  


وجدير بالذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية تُعد واحدة من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأدب العربي المعاصر.


 

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