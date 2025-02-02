سقوط أخطر تجار المخدرات في الفيوم

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بوابة الفجر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، من توجيه ضربة قوية ضد تجار المخدرات، حيث نجحت في ضبط شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة أثناء محاولتهما ترويجها داخل دائرة المركز.

تحريات دقيقة وكمين مُحكم

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس والمقدم أحمد جنيدي، مفتش المباحث، يفيد بتمكن الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز، من ضبط أحد أخطر تجار المخدرات ويدعى (أ. ش)، المقيم بقرية مطرطارس، خلال محاولته ترويج المواد المخدرة.

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وكشفت التحريات السرية، التي أُجريت تحت إشراف مباحث المركز، أن المتهم مسجل خطر، ويستهدف الشباب بترويج المواد المخدرة بينهم، وهو ما استدعى إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

القبض على المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم (أ. ش) وبحوزته كميات من مخدري "الأيس" و"الاستروكس"، واعترف خلال التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفي عملية أمنية موازية، نجحت القوات في ضبط المتهم (أ. س) الشهير بـ "أبو دماغ"، المقيم بقرية الإعلام، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح ناري كان يستخدمه لحماية نشاطه الإجرامي، وأقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار.

إجراءات قانونية مشددة

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

حرب لا تهدأ ضد المخدرات

تأتي هذه الضربة الأمنية ضمن الجهود المكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لملاحقة تجار المخدرات وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، بهدف فرض السيطرة الأمنية وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات التي تهدد مستقبل الشباب.

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