غدًا.. الاوكازيون الشتوي يبدأ بمحافظة الإسكندرية

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قد أستعدت لبداية التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوى".

وجاء ذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 14 لسنة 2025 الذى أصدره معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وتبدأ فعاليات الاوكازيون الشتوى غدًا الاثنين الموافق ٢ فبراير وذلك لمدة شهرعلى أن يكون لكل محل من المحلات المشاركة فى الاوكازيون مدة تتراوح إلى أسبوعين

ويتقدم المشاركين بطلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بديوان عام المديرية بالسيوف لاستخراج تصريح بموافقة المديرية مسبقًا.

وصرح القلش إن المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قد اجتمع مع أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية حيث شدد على تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحلات المشاركة فى الاوكازيون كذلك ضرورة كتابة سعرين على السلع المعروضة بالاوكازيون سعر قبل الخصم وسعر بعد الخصومات وعلى أن يقوم المحل المشارك فى الاوكازيون بتعليق التصريح فى مكان ظاهر للمواطنين.

ونوه "حرز الله" على ضرورة متابعة الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ويذكر انغه شارك فى الاوكازيون مجموعة كبيرة من المحلات فى جميع الأنشطة ملابس شنط اجهزة كهربائية بيع الجلود وغيرها من الأنشطة التجارية.