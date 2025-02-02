أكد أشرف قاسم نجم الزمالك والمنتخب السابق والمحلل الفني لقناة الحياة، أن بيراميدز يضم لديه أفضل لاعبين في الدوري.

أشرف قاسم: بيراميدز استحق الفوز على الزمالك وإدارة الأبيض لم تدعم الفريق بصفقات قوية

وتابع أشرف قاسم في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على شاشة الحياة، أن بيراميدز استحق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لاشىء، والزمالك لم يضم لاعبين على مستوى فني عالي، بنفس مستوى زيزو وعبدالله السعيد.



وواصل أشرف قاسم، أن إدارة الزمالك، وقعت في أخطاء كبيرة منها عدم حسم ملف تجديد زيزو طوال الفترة الماضية، وكان لا بد من حسم مصير زيزو من فترة طويلة، حتى يستفيد الزمالك من بيعه في حال عدم استمراره مع الفريق.