نيوكاسل يدافع عن نجمه ببلاغ للشرطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أبلغ نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الشرطة بعدما وجد جو ويلوك، لاعب خط وسط الفريق، نفسه هدفا لهجوم عنصري "مروع" عبر الإنترنت مساء أمس السبت.

نيوكاسل يدافع عن نجمه ببلاغ للشرطة

وتعرض ويلوك "25 عاما" للإساءة على موقع "إنستجرام" في أعقاب الهزيمة أمام ضيفه فولهام 1/ 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وذكر النادي في بيان أصدره صباح اليوم الأحد: "يدين نيوكاسل بشدة الإساءة العنصرية المروعة التي تلقاها جو ويلوك على إنستجرام مساء السبت. لا مكان للعنصرية في أي مكان".

وأضاف: "حصل جو على دعم كامل من النادي وسنواصل فعل كل ما في وسعنا لضمان رفاهية لاعبينا، وجهازنا الفني ومشجعينا".

وأضاف البيان: "قام النادي بإبلاغ شركة ميتا، مالكة إنستجرام، ويحث كل شركات وسائل التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد للقضاء على هذا السلوك من منصاتها".

وأكد البيان: "النادي أبلغ الشرطة أيضا بشأن هذه الإساءات، وسيدعم أقوى إجراء ممكن ضد المسؤولين عنها".

 

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