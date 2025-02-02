محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

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اللقاء
اللقاء

إستقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي.

 

جاء ذلك بحضور، الأستاذ كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد.

 

يأتي اللقاء استكمالًا لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها محافظ الفيوم، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدد من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات.

 

خلال اللقاء،استمع محافظ الفيوم، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، ووجه المحافظ بسرعة حلها، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

كما أكد "الأنصاري"، على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيدًا بدورهم الفعال في التواصل مع المواطنين، للتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول العاجلة لها، فضلًا عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي.

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعات محطات تنقية مياه الشرب الجديدة

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الفيوم محافظ الفيوم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مناقشة قضايا الملفات الهامة

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