"بنوزعها في المنطقة".. اعترافات المتهمين بحيازة المواد المخدرة بالسلام

حوادث
الاتجار بالمخدرات
الاتجار بالمخدرات

 

تستكمل جهات التحقيق بمنطقة السلام إجراءاتها في قضية اتهام اثنين من العاطلين بحيازة وترويج المواد المخدرة. حيث أقر المتهمان خلال التحقيقات بحيازتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار، مؤكدين أنهما كانا يبيعان المواد المخدرة بكميات صغيرة، ثم تطور الأمر ليشمل كميات أكبر. 
وقال المتهمان: "كنا بنجيب الحشيش والاستروكس ونبيعها لناس في المنطقة، وما كانش حد فينا حاسس بخطورة اللي بنعمله".
وأشارا إلى أنهما كانا يتعاونان مع بعض الأشخاص الموثوق بهم للحصول على المواد المخدرة، وكانوا يتسلمون الكميات المطلوبة حسب احتياجهم.
وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام من ضبط المتهمين بحوزتهما 400 جرام من مخدر الحشيش و700 جرام من مخدر الاستروكس. وبسؤالهما عن تلك المواد، أقر المتهمان باستخدامها للترويج والتربح غير المشروع. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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