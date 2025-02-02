روزاريو وسان خوان يكتفيان بالتعادل في الدوري الأرجنتيني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تعادل روزاريو سنترال مع مضيفه مارتين دي سان خوان سلبيا، مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز لانوس على سارمينتو 2/0.

روزاريو وسان خوان يكتفيان بالتعادل في الدوري الأرجنتيني

وفشل روزاريو سنترال ومارتين دي سان خوان في استغلال جميع الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع روزاريو رصيده إلى 7 نقاط، في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد مارتين دي سان خوان عند نقطتين، في المركز الحادي والعشرين.

وفي المباراة الثانية، فاز لانوس على سارمينتو بهدفين نظيفين، سجلهما مارسيلينو مورينو وإدواردو سالفيو، في الدقيقتين الخامسة و23.

وحصد لانوس أول 3 نقاط، هذا الموسم، ليحتل المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد سارمينتو عند نقطة واحدة، في المركز الثالث والعشرين.

 

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