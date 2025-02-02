ننشر أسماء المتوفين والمصابين ال18 في حادث سيارة أجرة صندوق بالفيوم

حصل موقع" الفجر "على أسماء المتوفين، والمصابين، في حادث إنفجار إطار سيارة أجرة صندوق بطريق الجيلاني بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم.



وكشفت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم سيدة وأصابة 15 آخرين.



وعلى الفور انتقل مرفق إسعاف طريق بحيرة قارون السياحي لمركزي يوسف الصديق وأبشواى في غضون أقل من 10 دقائق والدفع بنحو 6 سيارات وقام برفع المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي المركزي المتوفيين للمشرحة.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: «نادية محمد عمار شرقاوي، 60 عاما، وأحمد البدري شعبان ناصر 17 سنه، وراشد صالح عبد العاطي 52 سنه، وإصابة كلا من: زهراء ابراهيم يوسف عبد العال 24 سنه، مصابه اشتباه كسر بالكتف الأيسر والضلوع والحوض والفخد الأيسر، ومحمد صوفي سيف علي، 54 عاما، مصاب بكسر بالضلوع والكتف الايسر، واميمه إبراهيم عبد التواب سعداوي 59 عاما،مصابه بكدمه شديدة بالعمود الفقري، وزياد خيرالله عبد التواب بريك، 10 سنوات، مصاب بكدمات بالجسم، وداليا عجيلة ادريس، 18 سنه، مصابه بخلع بمفصل الكتف الايسر، وكسر بالحوض، وهيثم قرني رزق 40 سنه، مصاب بنزيف داخلي بالبطن، وكسر بالساعد الأيسر، ونورا محمد حجازي، 25 سنه، مصابه بكسر بالفقرات القطنية، ومنه عمرو عويس، 6 سنوات، مصابه بسحجات بالوجه، وداخيل عبدالعال محمود 45 سنه، مصاب مابعد ارتجاج، وحمديه مصطفى محمود، 40سنه، كسر بالعمود الفقري، وياسين عبد الحميد مرضي، 40 سنه، مصاب مابعد ارتجاج، وأيه رجب السيد عبد العزيز، 18سنه، كسر بالعمود الفقري، وملك احمد السيد علي، 18سنه، مابعد ارتجاج، وكسر بالحوض والفخذ الأيسر، وهدير وليد محمد احمد 18سنه، كسر بالكتف الأيسر والخوض، وطفل مجهول الاسم والسن، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.



وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

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