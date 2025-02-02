في تصعيد جديد للتوتر التجاري، استنكرت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومتها بالتواطؤ مع عصابات تهريب المخدرات، ووصفتها بأنها "افتراء صارخ".

وفي رد سريع، أعلنت شينباوم، عبر منشور على منصة "إكس"، عن فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، ردًا على الإجراءات التي أعلنها البيت الأبيض، مؤكدة رفض "مزاعم الإدارة الأميركية بشأن علاقات الحكومة المكسيكية بمنظمات إجرامية".

وفي خطوة مماثلة، أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو عن إجراءات جمركية ضد الولايات المتحدة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، حيث سيتم فرض رسوم فورية على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، تليها رسوم إضافية بقيمة 125 مليار دولار كندي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. كما أشار إلى دراسة إجراءات غير جمركية تشمل قيودًا على المعادن الحيوية ومشتريات الطاقة، مؤكدًا على تضامن كندا والمكسيك في مواجهة الرسوم الأميركية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية، و10% على السلع الصينية، مبررًا ذلك بحالة الطوارئ الوطنية لمكافحة تدفق عقار الفنتانيل والهجرة غير الشرعية.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن واردات الطاقة الكندية ستخضع لرسوم مخفضة بنسبة 10%، بينما ستطبق النسبة الكاملة 25% على المنتجات المكسيكية، كما أُعلن عن إلغاء الإعفاءات الجمركية على الشحنات الصغيرة القادمة من كندا.

ويأتي هذا القرار في إطار تهديدات متكررة أطلقها ترامب منذ فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي، وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تؤثر على اقتصادات الدول الثلاث، في ظل عدم تحديد البيت الأبيض شروط واضحة لرفع هذه الرسوم.

عاجل ـ حرب الرسوم الجمركية تشتعل.. كندا والمكسيك تردان على قرارات ترامب والصين تتوعد بالتصعيد

الصين تردّ على قرار ترامب فرض رسوم جمركية عليها

في أول رد فعل رسمي من بكين على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لهذا الإجراء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، تعهدت بكين باتخاذ إجراءات مضادة، من بينها تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى خطوات لحماية مصالحها الاقتصادية**، في خطوة قد تشعل مواجهة تجارية جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي تطور متصل، أعلنت كندا والمكسيك عن إجراءات مضادة، حيث كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم السبت، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي (106.5 مليار دولار أميركي)، ردًا على الرسوم التي فرضها ترامب.

وأوضح ترودو، خلال مؤتمر صحفي، أن رسومًا بقيمة 30 مليار دولار كندي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء، تليها رسوم إضافية بقيمة 125 مليار دولار كندي بعد 21 يومًا.

وجاءت هذه التطورات عقب توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، باستثناء منتجات الطاقة الكندية التي ستخضع لرسوم مخففة بنسبة 10%، كما فرض الرئيس الأميركي 10% رسومًا على المنتجات الصينية، مما يزيد من احتمالات تصاعد الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

