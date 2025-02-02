قلق بشأن المرحلة الثانية من تبادل الأسري الفلسطنيين

عاجل ـ نهاية الهدنة أم ورقة ضغط جديدة؟.. نتنياهو يطيح بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة ( التفاصيل).

كشفت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إلغاء مناقشاته مع فريق التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

إلغاء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

إلغاء اتفاق غزة

حيث أشار باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي على منصة "إكس"، إن نتنياهو "قرر عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر في هذه المرحلة، حسبما أخبرني مسؤول إسرائيلي كبير".

وكان من المفترض أن يجري نتنياهو مناقشة ليل أمس السبت مع قادة فريق التفاوض، رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، واللواء نيتسان ألون، ومسؤولين كبار آخرين، لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة.

وكان من المقرر أن يُقدم فريق التفاوض الإسرائيلي خطة لنتنياهو لبدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من صفقة غزة، حول عدة قضايا غير سياسية يمكن أن تخلق زخما في المحادثات غير المباشرة مع حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي إن “نتنياهو اتخذ القرار من دون إجراء مناقشة مع فريق التفاوض، حيث يفضل عدم القيام بأي شيء حتى الاجتماع مع (الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، حيث سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن اليوم الأحد لإجراء مقابلة معه.

تغير فريق التفاوض الإسرائيلي

ويأتي قرار نتنياهو بعدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر في هذه المرحلة، بعد أن أبلغ رؤساء فريق التفاوض قبل يومين أن قيادة المحادثات في المرحلة الثانية ستنتقل إلى وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وبرر نتنياهو ذلك بالقول إن "المفاوضات سياسية واستراتيجية وتتعلق بمسألة اليوم التالي في غزة، وبالتالي ستجري بشكل أساسي مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف".

التحذير من إلغاء الإتفاق

كتائب القسام

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن رئيسي الموساد والشاباك "حذرا رئيس الوزارء نتنياهو من أن هذا التغيير قد يضر بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة"، وأكدا أن "المفاوضات تتم مع حماس عبر قطر ومصر وليس مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "ما حدث إشارة مقلقة للغاية فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، دعونا نأمل ألا يضر بتنفيذ المرحلة الأولى".

وكان مكتب نتنياهو قد قال يوم أمس السبت، إن رئيس الوزراء سيبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، عندما يلتقي ويتكوف يوم الإثنين في واشنطن.

وغادر نتنياهو اليوم الأحد إسرائيل متوجها إلى واشنطن، حيث يلتقي ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في غزة والرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيناقش خلال اجتماعه مع ويتكوف موقف إسرائيل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

وسوف يجري ويتكوف محادثات بعد ذلك مع مسؤولين من مصر وقطر، اللتين توسطتا بين إسرائيل وحماس بدعم من واشنطن، لوقف الحرب التي استمرت 15 شهرا.

اتفاق وقف إطلاق النار

وكان قد توصلت إسرائيل وحماس في الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث سيتم تنفيذه على 3 مراحل، مما أدى إلى توقف القتال في غزة.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح 18 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الفلسطينيين المحتجزين في سجونها، في المرحلة الأولى من الاتفاق، ولا يزال هناك أكثر من 70 رهينة من الإسرائيلين محتجزين في غزة لدي كتائب القسام.