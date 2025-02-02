نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية دار العلوم

محافظات
بوابة الفجر

قام الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم، بالمرور على اللجان التي شملت(دبلومة العلوم العربية والإسلامية، والماجستير، والدكتوراة) في أقسام النحو والصرف والعروض، وعلم اللغة، والدراسات الأدبية، والبلاغة والنقد الأدبي، والشريعة الإسلامية، والتاريخ الإسلامي، والفلسفة الإسلامية.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، تفقد الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم امتحانات الدراسات العليا بكلية دار العلوم،وبحضور الدكتور محمد عجيلة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٢/٢م.

 

وتضمنت امتحانات دبلومة العلوم العربية والإسلامية ٨ طلاب،كما شملت امتحانات الماجستير ٧٢ طالبًا وطالبة، وامتحانات الدكتوراة ٤٨ طالبًا وطالبة.

 

ووجه الدكتور عرفة صبري، بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

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الفيوم جامعة الفيوم امتحانات امتحانات الدراسات العليا كلية دار اعلوم

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