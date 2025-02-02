بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بالزيتون

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محكمة
محكمة


بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، النظر بجلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بإنهاء حياة طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة الزيتون، وكشفت التحقيقات حول القضية اعترافات تفصيلية للمتهمين بارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين كل من طرف أول المتوفى ونجلي خالته، طرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، وذلك بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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