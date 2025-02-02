تاجيل محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، وتهريبه إلى خارج مصر، حيث نجحت الدولة في استعادة التابوت الأثري لجلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل. 


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، هربوا أثرا مصريا هو التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ غير مسجل ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك.

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