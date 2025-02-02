محافظ المنيا يتفقد مواقع أعمال رصف وتمهيد طرق بديرمواس ويشدد على سرعة التنفيذ مع الالتزام بجودة المعايير

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واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة تحسين البنية التحتية، حيث تفقد صباح اليوم الأحد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمدينة ديرمواس، والتي تمت على مرحلتين ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 وشملت المرحلة الأولى رصف 12 شارعًا بغرب المدينة بطول 3 كم، إلى جانب رصف 17 شارعًا وحارة بإجمالي أطوال 2.5 كم. أما المرحلة الثانية، فقد تضمنت رصف 10 شوارع بطول 2 كم، بالإضافة إلى رصف 3 شوارع ببلاط الإنترلوك بإجمالي أطوال 300 متر، فيما يجري حاليًا الانتهاء من أعمال رصف طرق إضافية بطول 3 كم، بهدف تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلًا عن تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى.

 وأكد المحافظ خلال جولته أن تطوير شبكة الطرق يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يساهم في تعزيز حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية لضمان إنجاز المشروعات بالكفاءة المطلوبة.

 وأشار اللواء كدواني إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية، ولا سيما مشروعات الطرق والكباري، نظرًا لدورها المحوري في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مشروعات التنمية، فضلًا عن تخفيف التكدس المروري، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

 من جانبه، أوضح الدكتور رجب قيّاتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن العمل يجري على إدراج عدد من الطرق الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة.

 رافق المحافظ خلال الجولة النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والمهندسة هبة حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور رجب قيّاتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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