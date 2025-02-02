نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ %

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ %. 

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ %. 

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٩٥٣١٦ طالبا وطالبة، ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالبا وطالبة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. محافظ السويس يعتمد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 85،3%

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عاجل - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة السويس 2025

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩%.

موعد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.

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