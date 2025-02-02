محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

عاجل| محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%.. استعلم الآن

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالبا وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالبا وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالبا وطالبة.
وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

 

نتائج الفئات المختلفة من طلاب الشهادة الإعدادية

بالإضافة إلى الطلاب المنتظمين، تم اعتماد نتائج الفئات الخاصة من طلاب الشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالتالي:

  • إعدادية الصم وضعاف السمع: نسبة النجاح 96.9%.
  • إعدادية المكفوفين: نسبة النجاح 86.5%.
  • إعدادية المدارس الدولية: نسبة النجاح 94.43%.
  • الإعدادية المهنية: نسبة النجاح 86.09%.
  • الإعدادية الرياضية: نسبة النجاح 58.59%.

 

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك عبر الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة: www.cairo.gov.eg
  2. اختيار خدمة "نتائج صفوف النقل".
  3. تحديد الصف الدراسي المطلوب (الشهادة الإعدادية).
  4. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  5. الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على تفاصيل الدرجات.

 

 

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

شهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنظيمًا وفقًا للمواعيد التالية:

  • المواد غير المضافة للمجموع: من الخميس 2 يناير حتى الخميس 9 يناير 2025.
  • امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية (الصف الثالث، الرابع، الخامس، والسادس): من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير.
  • امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية (عام، رياضي، مهني): من السبت 11 يناير حتى الخميس 16 يناير.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والصم والمكفوفين: من السبت 18 يناير حتى الخميس 23 يناير.
  • امتحانات النقل للتعليم الفني والثانوي: من السبت 11 يناير حتى الخميس 23 يناير.

 

 

 

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مصادر تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
Elfagr.org

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