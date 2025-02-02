التكنولوجيا تغير العالم والعرب أمام تحديات.. وزير الاتصالات بدائرة الحوار العربي في الإسكندرية

محافظات
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو  طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التطورات التكنولوجية أدخلت تحديات جديدة على الحكومات عالميًا من المنافسة الجيوسياسية في السباق الرقمي إزاء الريادة في قضايا الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة الرقمية ودرء المخاطر "السيبرانية" وطالب الوزير الدول العربية بالتصدي لهذه التحديات برؤية موحدة تضمن حضورًا دوليًا فاعلًا يُعبر عن إرادة شعوبنا ويعرب عن تطلعات حكوماتنا.

وقال الوزير: "بتزامن عقد دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، وتحت رعاية ورئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط مع احتفائنا بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية  فإننى أثمن هذه المبادرة المتميزة من الأمانة العامة والتي توفر منصة فريدة للتفاعل البناء وتبادل المعرفة يهدف صياغة رؤى مشتركة واستراتيجيات مستقبلية تعكس محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كممكن فاعل لكافة القطاعات في دولنا.

وتابع:  أنه خلال العامين الماضيين شهدنا حراكًا وتحولًا غير مسبوق في دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية الذي بات يعيد تشكيل الاقتصادات ويحدث ثورة في الصناعات ويغير المجتمعات بصورة مطردة.

واستطرد قائلا ً ربما منذ بضعة أعوام كنا نتحدث عن التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحوسية الكمومية وإنترنت الأشياء بنظرة استشرافية للمستقبل متطلعين لما ستحدثه من آثار في شتى القطاعات ولكننا الآن نقر جميعًا أن هذه التكنولوجيات لم تعد وعودًا مستقبلية بل أضحت القوى الدافعة العالمنا اليوم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تتداخل مع قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي وغيرها.


وأضاف قائلًا  "وربما محفلنا اليوم يأتي تأكيدًا لدور جامعة الدول العربية البناء كمنارة لتبادل الرؤى حول القضايا الأهم لشعوبنا وفاعلًا رئيسيًا في تبنى استراتيجيات موحدة حول التكنولوجيات البازغة وبناء الوعي الجمعي لشعوبنا بشأنها، وجاء ذلك خلال افتتاح جامعة الدول العربية اليوم لمؤتمر  "دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية" بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  في الإسكندرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت رعاية ورئاسة  السفير الأمين العام أحمد أبو الغيط.


  

اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إ الاتصال الاصطناعي الاسكندري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتصادات التطورات التكنولوجية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناع الدول العربية الدول الدكتور عمرو القطاعات القطاع المصرفي القطاع المصرف تبادل الرؤى تكنولوجيا المعلومات جامعة الدول العربية جامعة الدول العربي د الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا

مواد متعلقة

أحمد عبدالله مديرًا لدار أوبرا الإسكندرية ودمنهور

إقبال كثيف على إصدارات مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح 84،2

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية رسميًا

عاجل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يشدد على تحسين الإضاءة العامة وصيانة الأعمدة والكابلات

تعليم الإسكندرية تختتم فعاليات مبادرة "صحتهم مستقبلهم" لترشيد استهلاك المياه

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل- دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد