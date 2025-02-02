أعلن مانشستر يونايتد عن تشكيلته لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.



من المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ماينو، هاري ماجواير.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، نصير مزراوي، برونو فيرنانديز، دييجو دالوت.

خط الهجوم: أمادو ديالو، أليخاندرو جارناتشو، ليساندرو مارتينيز.

