محافظ جنوب سيناء يوجه لتوسيع تنظيم سوق اليوم الواحد بمدن المحافظه

وجه اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،، بتوسيع تنظيم سوق اليوم الواحد بمدن المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مديرية التموين بالمحافظة،

وبعد النجاح الباهر لمنظومة سوق اليوم الواحد بمدن شرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر،وأبو رديس ودهب

تم افتتاح معرض سوق اليوم الواحد( السوق السادس ) بمدينة نويبع،على مدار يومين اليوم الاحد وغدا الأثنين 2 و3 فبراير 2025، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

شهد السوق إقبالًا كبيرًا من مواطني المدينة، حيث يوفر جميع السلع الأساسية والغذائية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الأسماك، المخبوزات، البيض، والمشغولات اليدوية. وتصل نسبة التخفيضات على هذه السلع إلى ما بين 20% و30%.

وخلال الجولة التفقدية، تم التأكد من توافر السلع وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعًا بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى،

وتعد هذه الأسواق حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.