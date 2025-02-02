وزير الثقافة يصدر قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد عبيد مستشارًا لوزير الثقافة للاستثمار



أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد عبيد مستشارًا لوزير الثقافة للاستثمار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الثقافي، وفتح آفاق جديدة لتمويل المشروعات الثقافية والفنية، بما يضمن استدامتها وتوسعها.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمار الثقافي والاستفادة من الخبرات المتخصصة لإيجاد حلول مبتكرة لدعم الصناعات الإبداعية. مشيرًا إلى أن أختيار أحمد عبيد خطوة نحو تطوير آليات التمويل والاستثمار في القطاع الثقافي، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق رؤية مصر في تعزيز الثقافة كقوة ناعمة مؤثرة.

ويأتي اختيار أحمد عبيد لهذا المنصب لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجالات التسويق والاستثمار وإدارة المشروعات، حيث بدأ مسيرته المهنية منذ أكثر من 25 عامًا، تنقل خلالها بين كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وشغل مناصب قيادية أسهمت في تطوير قطاع الدعاية والتسويق في مصر والمنطقة.

عن الدكتور أحمد عبيد:

تخرج أحمد عبيد في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عام 1994، ثم بدأ مسيرته المهنية في مجال التسويق والإعلان، حيث عمل في شركات عالمية مرموقة مثل "جيه والتر تومسون" و"إيسو ستاندرد" و"دارسي إيجيبت ليمتد"، ثم أسس في عام 2002 شركة RMC للدعاية والإعلان، التي أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. كما يشغل مناصب قيادية أخرى، منها شريك ومدير في شركة أكوستكس، والرئيس التنفيذي لشركة براند بيريز للتسويق.

كما يشغل عضوية مجالس إدارات مؤسسات دولية مرموقة، حيث كان أول عربي يتم انتخابه في مجلس إدارة شبكة World Wide Partners ممثلًا لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره عضوًا في اللجنة الاستشارية العليا لـ Africa Brand Council. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في جمعية الإعلان الدولية في مصر.