عاجل.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الشتوية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الزمالك يعلن تعاقده مع محمود جهاد


ووقع محمود جهاد على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسميًا لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

txt

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في دوري "نايل"

txt

روزاريو وسان خوان يكتفيان بالتعادل في الدوري الأرجنتيني


يأتي التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
 

مواد متعلقة

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%.. استعلم الآن

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل| ظهرت الآن... إعتماد الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

كيف تحافظ على شعرك صحيًا وقويًا خلال فصل الشتاء

عاجل.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الشتوية

عاجل ـ حرب الرسوم الجمركية تشتعل.. كندا والمكسيك تردان على قرارات ترامب والصين تتوعد بالتصعيد

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز