تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية والدفاع يكشف التفاصيل (فيديو)





قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين احمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ليوم 16 فبراير للإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب، وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

كما استمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.

وطلب أسامة العريان محامي الطبية أخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على اثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب، مؤكدا أنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.

وتقدم المحامي في طلبه، قائلا: الحاضر عن الطبيبة المحالة طلب ندب خبير من مصلحة خبراء التزييف والتزوير ليعهد بدوره مطالعة محضر اثبات الحالة المؤرخ في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ ومطالعة توقيع الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير ادارة العلاج الحر ومضاهاة التوقيع الخاص بالمذكور علي محضر اثبات الحالة وتوقيعه بتحقيقات النيابة الادارية بجلسة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ وما عسي ان نقدمه من مستندات حال مباشرة المأمورية من اوراق للمضاهاة واستكتاب المعلن إليه الأول لبيان عما إذا كان التوقيع المزيل به محضر اثبات الحالة سند الدعوى صحيح وصادر عنه من عدمه.

وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، معتبرًا أن الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة ليس مجديًا، وأنها:"كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى".

وقال ممثل النيابة إن الطبيبة "حاولت ركوب الترند" وتحقيق مكاسب شخصية وليس كما ذكر الدفاع أنها حاولت إبلاغ الجهات المسؤولة بتلك الحالات التي تحدثت عنها، لأنها إن كانت تريد الإبلاغ عن تلك الحالات فهناك طرق وإجراءات رسمية لذلك بعيدا عن الإنترنت.

وواجه ممثل النيابة الدفاع بأنه يحاول إطالة أمد المحاكمة بغير فائدة من خلال طعنه بالتزوير في توقيع مدير العلاج الحر، لأنه مجرد فرد واحد ضمن لجنة من رؤساء الأقسام الآخرين أجرت المعاينة، بل أن الطبيبة ذاتها أقرت بأنها عملت في تلك الأماكن".

وقال ممثل النيابة إن الطبيبة سبت الشعب المصري بالكامل عندما قالت روحوا إعملوا تحليل دي إن إيه لولادكم، فهل هي طلعت عملت تحليل دي إن إيه اولادها هي كمان تنفيذا لنصيحتها لبقية الشعب المصري".

كانت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة قررت تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 2 فبراير 2025 للسير في إجراءات طعن الطبيبة بالتزوير على محضر معاينة العيادة الخاصة بها.

وترافعت الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار عن نفسها أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، بعد سماح هيئة المحكمة لها بذلك، حيث نفت وجود عيادات خاصة بها، وأكدت أن النيابة العامة كشفت وجود طفلين مجهولي النسب، كما نفت أنها عقبت على أحكام القضاء.

وكانت الطبيبة الشهيرة بـ "طبيبة كفرالدوار" زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.