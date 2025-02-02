عاجل| ظهرت الآن... إعتماد الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

إعتماد الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم إلى معرفة نتيجة امتحاناتهم، حيث اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح 72.94%.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ عدد المتقدمين للامتحان نحو 199،357 طالبًا وطالبة، حضر منهم 195،316 طالبًا وطالبة، ونجح 142،465 طالبًا وطالبة، مما يعكس مستوى أداء الطلاب في الامتحانات.

نتائج الفئات المختلفة من طلاب الشهادة الإعدادية

بالإضافة إلى الطلاب المنتظمين، تم اعتماد نتائج الفئات الخاصة من طلاب الشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالتالي:

إعدادية الصم وضعاف السمع: نسبة النجاح 96.9%.

إعدادية المكفوفين: نسبة النجاح 86.5%.

إعدادية المدارس الدولية: نسبة النجاح 94.43%.

الإعدادية المهنية: نسبة النجاح 86.09%.

الإعدادية الرياضية: نسبة النجاح 58.59%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة: www.cairo.gov.eg اختيار خدمة "نتائج صفوف النقل". تحديد الصف الدراسي المطلوب (الشهادة الإعدادية). إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على تفاصيل الدرجات.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

شهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنظيمًا وفقًا للمواعيد التالية: