مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم فى الفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بسبب حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق اطسا الفيوم الزراعي بعد مدخل الصوامع، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الفيوم اطسا الزراعي بعد مدخل الصوامع،ووجود جثه ومصابين وعلى الفور أنتقل رجال المباحث وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين مماتسبب في اصطدامهم ببعضهم، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي، والمصابين إلى المستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.