عاجل| مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بلقاء نتنياهو وترامب (تفاصيل)

مستقبل وقف إطلاق النار

تشهد الأوضاع في قطاع غزة تطورات متسارعة، خاصة بعد إعلان موقع "أكسيوس" عن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين أكدوا فيها أن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار مرتبط بنتائج الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده الثلاثاء القادم في البيت الأبيض.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدم التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق قد يعني استمرار الحرب لمدة عام آخر، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي.

نتنياهو: لقاء تاريخي مع ترامب لبحث قضايا غزة والأمن الإسرائيلي

وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، لعقد اجتماع وُصف بأنه "تاريخي" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد نتنياهو أن اللقاء سيناقش القضايا الحرجة التي تواجه إسرائيل، وعلى رأسها النصر على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وبحث الأوضاع الأمنية الإقليمية ومناقشة جميع مكونات المحور الإيراني.

وأشار نتنياهو إلى أن العمل المشترك مع ترامب سيؤدي إلى تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام في المنطقة.

إسرائيل تحذر: الحرب في غزة قد تستمر لعام آخر

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين تحذيراتهم من أن عدم التوصل إلى تقدم في المرحلة الثانية من الاتفاق قد يعني استمرار الحرب في غزة لمدة عام آخر.

وتُعد هذه التصريحات إشارة واضحة إلى أن مستقبل وقف إطلاق النار ليس مضمونًا بعد، وأنه يعتمد بشكل أساسي على المباحثات بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض.

نتنياهو أول رئيس يلتقي ترامب بعد تنصيبه رئيسًا

في سياق آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيكون أول زعيم يلتقيه الرئيس ترامب بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه بداية جديدة للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، حيث يُتوقع أن يناقش الطرفان استراتيجية مواجهة التهديدات الأمنية، وتعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي بين البلدين.