"معًا نحمى الوطن" للقوات المسلحة بمتحف القوات الجوية لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء

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شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية وعدد من رجال الدين وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة وطلبة الجامعات والمدارس إلى متحف القوات الجوية تزامنا ًمع الإحتفال بالعيد 73 للشرطة المصرية، وذلك تقديرًا لبطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل فى حفظ الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن.

بدأت الزيارة بمعرض الطائرات الخارجى، أعقبها جولة داخل العرض الداخلى للمتحف صاحبها شرح مفصل لتاريخ القوات الجوية وتطورها، تلاها تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية، كما تم تكريم عدد من القادة وعدد من أسر الشهداء.

وأعرب الزائرون عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم تلك الإحتفالية، مشيدين بما شاهدوه من تاريخ عريق يروى بطولات وتضحيات رجال القوات الجوية الذين سطرو أسماؤهم بحروف من ذهب فى سجلات العسكرية المصرية.

تأتى الإحتفالية تقديرًا من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة المصرية وتأكيدًا على أن مصر لن تنسى كل من قدم النفيس والغالى من أجل هذا الوطن.

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