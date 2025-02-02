ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالقاهرة.. تصدرت محركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية وذلك بعد اعتماد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 72.94%.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة للفصل الدراسي الأول بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالقاهرة

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 199،357 طالبًا وطالبة، حضر منهم 195،316 طالبًا، ونجح 142،465 طالبًا وطالبة، مما يعكس مستوى الأداء التعليمي في المحافظة.

نتائج الفئات المختلفة من الطلاب

إلى جانب النتيجة العامة، اعتمد محافظ القاهرة نتائج الفئات المختلفة من طلاب الشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالتالي:

إعدادية الصم وضعاف السمع

سجلت نسبة نجاح 96.9%، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة من الطلاب.

إعدادية المكفوفين



بلغت نسبة النجاح 86.5%، ما يعكس تحسن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

المدارس الدولية

حققت نسبة نجاح 94.43%، مما يعكس تفوق طلاب هذه المدارس في التحصيل العلمي.

الإعدادية المهنية

سجلت نسبة نجاح 86.09%، وهو ما يعكس اهتمام المنظومة التعليمية بتهيئة الطلاب لسوق العمل.

الإعدادية الرياضية

كانت نسبة النجاح 58.59%، ما يشير إلى تميز الطلاب في المجالات الرياضية بجانب التحصيل الأكاديمي.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالقاهرة

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب سيتمكنون من الاستعلام عن نتائجهم اعتبارًا من غدٍ، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الرابط من هنا

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالقاهرة 2024-2025

يجب الدخول على الرابط التالي من هنا

ثم بإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة التفصيلية.

جهود تطوير التعليم في القاهرة

ويأتي إعلان النتائج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة القاهرة للنهوض بالعملية التعليمية، حيث تسعى المديرية إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، مع التركيز على دعم الفئات الخاصة ورفع كفاءة المدارس المهنية والرياضية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط تأكيدات من الجهات التعليمية بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق نسب نجاح أعلى في السنوات المقبلة.