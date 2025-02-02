بدء شركة النظافة في العمل بمنظومة جمع القمامة من باب العمارة بحي جنوب المنصورة المقترح

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بحي جنوب المنصورة المقترح، وأوضح أنه تم خلالها رفع مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل للقيام بحملات مكبرة النظافة، إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وناشد المواطنين التعاون مع منظومة عمل الشركة والالتزام بمواعيد الجمع حرصا على الصالح العام والحفاظ على مستوى النظافة المرغوب.

وكلف محافظ الدقهلية وائل عابد نائب رئيس حي غرب والمشرف على أعمال حي جنوب المقترح، بمتابعة أعمال حملة النظافة وكنس ورفع الأتربة من شارع الخلطة الأسفلتية وشارع المستشارين وشارع المطافي وسندوب بحي جنوب المنصورة المقترح، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، في إطار العمل اليومي لمنظومة النظافة والشركات العاملة، وغسيل الأرصفة والبلدورات، وري الحدائق والأشجار بالجزيرة الوسطى.

من جهته أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تم تنفيذ الحملة، ورفع 60 طن من شوارع مقترح حي جنوب المنصورة، وتم تكليف شركة جمع ونقل المخلفات للبدء في منظومة الجمع من باب العمارة، بجانب شركه كنس الشوارع وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات نظافة

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