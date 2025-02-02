تشكيل الزمالك للسيدات لمواجهة بالم هيلز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة بالم هيلز، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نعمة سيد

خط الدفاع: حنين هشام - سمر محمد - علياء عطا الله - أية إبراهيم

خط الوسط: مها سامي - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - جميلة ياسر - شيماء علي 
 

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خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي  


ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "سارة نائل، ماهيتاب حسني، فدوى عصام، لوجين ياسر، حبيبة محمد، أمنية عاطف، حبيبة إسماعيل، رقية مصطفى، ميشلين يني نيكولا".

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