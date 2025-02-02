على شريط القطار، جثة مجهولة الهوية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أحد مواقع سكة حديد محافظة المنيا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم الشرطة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب بين قريتي البرجاية وزهرة في مركز المنيا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لشاب طالب جامعي، دون معرفة هويته أو اسمه.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.