وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة اختيار المشاركين فى امتحانات الدبلومات

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تعليم الدقهلية

 توجه اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير تعليم الدقهلية يرافقه الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني إلى مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية لتفقد أعمال اللجنة المكلفة بتقييم أداء المرشحين للمشاركة فى امتحانات الدبلومات الفنية من رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع كراسات الامتحان للعام الدراسي 2024- 2025.

 حيث من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون يومي الثاني والثالث من فبراير الجاري.


 و قد أكد “العربي “ على ضرورة اختيار أفضل العناصر بمنتهي المصداقية والشفافية لضمان سلامة ونجاح سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري.

و خلال الزيارة تفقد  مدير المديرية أيضًا الأكاديمية المهنية للمعلمين مؤكدًا علي الدور الهام الذي تلعبه في تطوير التعليم وتحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس حيث توفر الأكاديمية برامج تدريبية متخصصة للمعلمين مما يساعد على تحسين مهاراتهم وتحديث معرفتهم بأساليب التدريس الحديثة ورفع مستوى الكفاءة من خلال البرامج التدريبية، وتقديم الدعم الفني للمعلمين والمشرفين التربويين مما يعزز من قدراتهم في التعامل مع التحديات  وكان في استقباله الدكتورة نيڤين كرم مدير فرع الدقهلية للأكاديمية المهنية للمعلمين.

تعليم الدقهلية

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