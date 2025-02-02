مباراة مانشستر سيتي و أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تترقب جماهير كرة القدم في العالم مواجهة نارية بين آرسنال ومانشستر سيتي، عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

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مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

قمة نارية بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي، حامل اللقب، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يطمح آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلى تعزيز موقعه في المنافسة على اللقب مع ليفربول.

وما يزيد من أهمية اللقاء هو ظهور الدولي المصري عمر مرموش للمرة الثانية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعدما قدم أداءً مميزًا في أول ظهور له أمام تشيلسي، ما يجعل الجماهير المصرية والعربية تتابع اللقاء بشغف.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تُقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي كما يمكن مشاهدة المباراة أيضًا على قناة Sky Sports Main Event UK، وSky Sports Premier League UK.

مانشستر سيتي يبحث عن الفوز لتعزيز موقفه في الدوري

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في تفادي الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على كلوب بروج البلجيكي 3-1 وتأهل إلى مرحلة الملحق لمواجهة ريال مدريد في دور خروج المغلوب.

ويأمل بيب جوارديولا في مواصلة الانتصارات بالدوري المحلي، خاصة أن الفريق يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 41 نقطة، جمعها من 12 فوزًا و6 هزائم و5 تعادلات. ويُدرك جوارديولا أن أي تعثر قد يُضعف فرص فريقه في الاحتفاظ باللقب.

عمر مرموش يظهر للمرة الثانية مع مانشستر سيتي

تتجه الأنظار إلى عمر مرموش، نجم منتخب مصر، الذي يُسجل اليوم ظهوره الثاني مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد انتقاله إلى الفريق في الميركاتو الشتوي 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقدم مرموش أداءً رائعًا في أولى مبارياته مع السيتيزينز خلال الفوز على تشيلسي 3-1، لكنه غاب عن مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بسبب لوائح "يويفا" التي تمنع مشاركة اللاعبين في دور المجموعات مع فريقين مختلفين في نفس الموسم.

يُعوّل بيب جوارديولا كثيرًا على اللاعب المصري في صناعة الفارق أمام آرسنال، خاصة أنه يتمتع بمهارات فردية وسرعة كبيرة تجعله إضافة قوية للفريق.

آرسنال يسعى لتضييق الخناق على ليفربول

على الجانب الآخر، يخوض آرسنال المباراة بهدف الفوز وتعزيز موقعه في صدارة المنافسة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بفارق نقاط عن المتصدر ليفربول.

ويسعى المدرب ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز، رغم أن الفريق يعاني من عدة غيابات بسبب الإصابات، أبرزها النجم بوكايو ساكا الذي يخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

ورغم ذلك، يدخل آرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على جيرونا الإسباني وتأهله المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ما يُعطي اللاعبين دافعًا قويًا لتقديم أداء مميز أمام مانشستر سيتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

آرسنال: المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 23 مباراة (13 فوزًا - 2 هزيمة - 8 تعادلات).

مانشستر سيتي: المركز الرابع برصيد 41 نقطة من 23 مباراة (12 فوزًا - 6 هزائم - 5 تعادلات).

التاريخ يُنصف آرسنال في مواجهاته مع مانشستر سيتي

حسب موقع ترانسفير ماركت، فإن المواجهات التاريخية بين الفريقين تُشير إلى تفوق آرسنال، حيث التقيا 192 مرة، فاز خلالها آرسنال في 94 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 54 مواجهة، وانتهت 44 مباراة بالتعادل.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب الاتحاد، رغم النقص العددي في صفوف المدفعجية بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسارد.

مرموش في قائمة الأكثر شراءً في فانتازي الدوري الإنجليزي

حظي عمر مرموش بشعبية كبيرة بين مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تواجد ضمن قائمة اللاعبين الأكثر شراءً في "فانتازي البريميرليج" بعد أيام قليلة من انضمامه إلى مانشستر سيتي.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، فقد احتل مرموش المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين شراءً قبل الجولة 24، حيث قام أكثر من 132 ألف مدرب بضم اللاعب إلى فرقهم، بينما يبلغ سعره 7 ملايين جنيه إسترليني في اللعبة.

مباريات أخرى في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

بعيدًا عن قمة آرسنال ومانشستر سيتي، تُقام اليوم عدة مباريات مهمة في الجولة 24 من البريميرليج، أبرزها:

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس على ملعب "أولد ترافورد".

توتنهام ضد برينتفورد على ملعب "جريفين بارك"، في الرابعة عصرًا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد آرسنال