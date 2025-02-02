ردًا على صفقة بن شرقي.. الزمالك يفاوض نجم الأهلي السابق

الفجر الرياضي
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع المهاجم محمد شريف لاعب الخليج السعودي، في أول رد على تعاقد الأحمر مع المغربي أشرف بن شرقي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الزمالك تحدث بمفاوضات واضحة مع وكيل محمد شريف وحتى الآن لم يتم التحدث مع اللاعب نفسه.

وواصل كريم رمزي: محمد شريف لا يُمانع الانتقال إلى الزمالك لكنه لا يريد أن يتم تصنيفه على أنه ردا على صفقة المغربي أشرف بن شرقي ويُغضب جمهور الأهلي.

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واختتم كريم رمزي: محمد شريف قد ينتقل في نهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده، وإذا سارت المفاوضات بشكل جيد، قد ينتقل خلال الفترة الحالية لأنه يريد العودة إلى مصر.

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