نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة العياط

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة العياط، حيث تفقد النائب عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالعياط، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار
محافظ الجيزة.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة وأعمال التدبيش بشارع السلخانه من طريق مصر اسيوط وشارع الجمهورية من شارع الجيش وحتى طريق مصر اسيوط مشددا بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

كما تابع الشهابي، أعمال تركيب بلاك الانترلوك بشارع كافتريا برج العرب ومتفرعاته وشارع عبده السيد ومتفرعاته.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع أنشاء مبني مجلس مدينة العياط الجديد لمتابعة نسب تنفيذ المشروع
 وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز العياط، والمهندس أبو النجا عبد الرحمن مشرف عام مشروعات الرصف بمديرية الطرق، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس خالد سلطان 
مدير عام شبكات كهرباء العياط، والمهندس عبد الرحمن شريف الصمدي المشرف علي مشروع الصرف الصحي بالعياط بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.

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