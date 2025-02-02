تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 12 متهمًا باستعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل، إلى جلسة 6 أبريل المقبل، لسماع شهادة شهود الإثبات في الدعوى.



جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9702 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين في الدعوى هم: "ه. أ"، و"أ. ع"، و"م. ع"، و"أ. ص"، و"م. م. أ"، و"ز. م"، و"ع. ر"، و"أ. م"، و"ي. أ"، و"م. ح"، و"م. ف"، و"ع. م".

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى العاشر، في اليوم الرابع من أغسطس العام 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية، استخدموا القوة والعنف والتهديد ضد "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، والطرف الثاني وقاطني منطقة شارع عبد القادر. استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد ضد بعضهم البعض، لخلاف بينهم، قاصدين الترويع والتخويف وفرض السطوة.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين من الأول حتى التاسع.

ووفقًا لأوراق الدعوى، أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، بأن استقل بعض المتهمين دراجات نارية واتجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجد الطرف الآخر فيه. وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أشهروا أسلحتهم النارية والبيضاء تجاه المتواجدين مهددين إياهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وذويهم، والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وقاطني المنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

