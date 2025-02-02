بطولة في فيصل.. شباب يخاطرون بحياتهم لإنقاذ 3 أطفال من النيران

في مشهد إنساني بطولي، أظهر مجموعة من الشباب شجاعة نادرة عندما خاطروا بحياتهم لإنقاذ ثلاثة أطفال عالقين داخل شقة اشتعلت فيها النيران بمنطقة كعبيش في فيصل.

فور اندلاع الحريق، تصاعدت ألسنة اللهب داخل الشقة، فيما كان الأطفال بمفردهم بعد خروج والديهم للعمل، صرخ الصغار مستغيثين عبر بلكونة الشقة، ليبادر عدد من الشباب دون تردد بتسلق واجهة العقار عبر نوافذ الشقق المجاورة، في محاولة لإنقاذهم قبل أن تحاصرهم النيران.

بكل جرأة وعزيمة، تسلق أكثر من خمسة شباب العقار وتمكنوا من إخراج الثلاثة أطفال من وسط ألسنة اللهب قبل وقوع الكارثة.

وفور نجاح عملية الإنقاذ، وصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الإنقاذ المثيرة، حيث ظهر الشباب وهم يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأطفال من الموت المحقق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع إصابات أو وجود شبهة جنائية.