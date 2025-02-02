شكاوى أولياء أمور مصر من نتائج امتحانات الترم الأول: مطالبات بالعدالة وضبط أعمال السنة

بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لسنوات النقل، تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر العديد من الشكاوى من الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم من النتائج، واصفين إياها بأنها "مخيبة للآمال".

وأوضحت داليا الحزاوي، مؤسسة الائتلاف، أن الشكاوى تركزت على عدة نقاط أثارت قلق أولياء الأمور، أبرزها استغلال بعض المعلمين لأعمال السنة لصالحهم، مما يستدعي فرض رقابة وضوابط لضمان عدم استخدامها كأداة للضغط على الطلاب، خاصة في الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تشكل أعمال السنة نسبة 70% من الدرجة النهائية.

كما أكدت أن الطلاب يواجهون عبئًا متزايدًا من الواجبات والتقييمات، مما قلص وقتهم المخصص للمذاكرة وأثر على الوقت المخصص للشرح داخل الفصل، نتيجة تطبيق نظام التقييمات الجديد.

وشكا الأهالي أيضًا من غياب تكافؤ الفرص بسبب اختلاف مستوى صعوبة النماذج الامتحانية بين الطلاب، سواء في الامتحانات الشهرية أو امتحانات نصف العام، مما أدى إلى شعور بعض الطلاب بالظلم.

وأشارت الحزاوي إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية شهدت زيادة في نسبة الأسئلة المقالية، في حين لم يكن الطلاب مستعدين لهذا التغيير منذ بداية العام الدراسي، مما أثر على أدائهم.

كما نبهت إلى أن انتشار الغش في الامتحانات أضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تفوق البعض بطرق غير مشروعة على حساب غيرهم.

وانتقدت أيضًا آلية توزيع الدرجات على الورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تسببت في إحباط الطلاب، خاصة المجتهدين الذين لم يحصلوا على ما يعكس مستوى اجتهادهم الفعلي.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الحزاوي أن نتائج الترم الأول ليست نهاية المطاف، بل فرصة للطلاب لتقييم أخطائهم والعمل على تحسين أدائهم في الترم الثاني. كما شددت على أهمية دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي للطلاب، محذرة من اللوم الشديد الذي قد يؤدي إلى الإحباط وانخفاض الدافعية للتعلم.

ودعت أولياء الأمور إلى مساعدة أبنائهم في وضع خطة واضحة لتحسين مستواهم الأكاديمي وإدارة وقتهم بشكل أفضل، مع إمكانية التواصل مع المعلمين للحصول على إرشادات ونصائح تساعدهم على تحقيق أداء أفضل في النصف الثاني من العام الدراسي.