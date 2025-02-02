شكاوى أولياء أمور مصر من نتائج امتحانات الترم الأول: مطالبات بالعدالة وضبط أعمال السنة

أخبار مصر
الامتحانات
الامتحانات

بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لسنوات النقل، تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر العديد من الشكاوى من الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم من النتائج، واصفين إياها بأنها "مخيبة للآمال".  

وأوضحت داليا الحزاوي، مؤسسة الائتلاف، أن الشكاوى تركزت على عدة نقاط أثارت قلق أولياء الأمور، أبرزها استغلال بعض المعلمين لأعمال السنة لصالحهم، مما يستدعي فرض رقابة وضوابط لضمان عدم استخدامها كأداة للضغط على الطلاب، خاصة في الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تشكل أعمال السنة نسبة 70% من الدرجة النهائية.  

كما أكدت أن الطلاب يواجهون عبئًا متزايدًا من الواجبات والتقييمات، مما قلص وقتهم المخصص للمذاكرة وأثر على الوقت المخصص للشرح داخل الفصل، نتيجة تطبيق نظام التقييمات الجديد.

وشكا الأهالي أيضًا من غياب تكافؤ الفرص بسبب اختلاف مستوى صعوبة النماذج الامتحانية بين الطلاب، سواء في الامتحانات الشهرية أو امتحانات نصف العام، مما أدى إلى شعور بعض الطلاب بالظلم.  

وأشارت الحزاوي إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية شهدت زيادة في نسبة الأسئلة المقالية، في حين لم يكن الطلاب مستعدين لهذا التغيير منذ بداية العام الدراسي، مما أثر على أدائهم. 

كما نبهت إلى أن انتشار الغش في الامتحانات أضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تفوق البعض بطرق غير مشروعة على حساب غيرهم.

وانتقدت أيضًا آلية توزيع الدرجات على الورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تسببت في إحباط الطلاب، خاصة المجتهدين الذين لم يحصلوا على ما يعكس مستوى اجتهادهم الفعلي.  

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الحزاوي أن نتائج الترم الأول ليست نهاية المطاف، بل فرصة للطلاب لتقييم أخطائهم والعمل على تحسين أدائهم في الترم الثاني. كما شددت على أهمية دور الأسرة في تقديم الدعم النفسي للطلاب، محذرة من اللوم الشديد الذي قد يؤدي إلى الإحباط وانخفاض الدافعية للتعلم.

ودعت أولياء الأمور إلى مساعدة أبنائهم في وضع خطة واضحة لتحسين مستواهم الأكاديمي وإدارة وقتهم بشكل أفضل، مع إمكانية التواصل مع المعلمين للحصول على إرشادات ونصائح تساعدهم على تحقيق أداء أفضل في النصف الثاني من العام الدراسي.

إعلان نتائج الامتحانات أعمال السنة الصفين الأول والثاني الثانوي الصفين الأول والثاني الغش في الامتحانات العام الدراسي أولياء الأمور اولياء امور مصر امتحانات نصف العام

مواد متعلقة

فرصة جديدة للطلاب.. بدء تقديم تظلمات نتائج الامتحانات في الجيزة

وزارة التعليم تطلق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الابتدائي

وزير التعليم: التربية الإيجابية ركيزة أساسية لإعداد أجيال المستقبل

عبداللطيف يبحث مع مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز التعاون

بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول 2025

الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. ورابط وكيفية الاستعلام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة 2025.. أحصل عليها الآن

وزير التعليم: ندعو العالم لدعم مرشح مصر لليونسكو من أجل مستقبل ‏تتوحد فيه الثقافات

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل- دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد