لجنة دولية من العلماء تختبر المتسابقين المشاركين في فرع الحافظ المتفقه ببورسعيد الدولية: اضافة كبيرة لـ الفائزون

اختبرت لجنة من كبار العلماء المصريين والأجانب المتسابقين المتقدمين لفرع "الحافظ المتفقه" في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وهو فرع نادر يتطلب من المشاركين حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التفقه في علومه.



تألفت اللجنة من نخبة من العلماء، من بينهم الشيخ الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ الطاروطي القارئ المصري العالمي، والشيخ عبد الباري حسين، والدكتور محمد عوض من أوقاف بورسعيد، والذين أشادوا بإضافة هذا الفرع للمسابقة، معبّرين عن فخرهم بالإنجاز المحقق في العام الأول وعدد وكفاءة المتسابقين.



بدأت المسابقة بتقدم نحو 70 متسابقًا ومتسابقة في فرع الحافظ المتفقه، وتمت تصفيتهم عبر مراحل متعددة حتى وصلوا إلى 9 متسابقين في التصفيات النهائية،

واقيمت التصفيات النهائية لفرع "الحافظ المتفقه" اليوم الأحد، 2 فبراير 2025، في المسجد العباسي ببورسعيد.

وأكد الاعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة أن لجنة المسابقات الدولية اشادت باضافة فرع الحافظ المتفقه، وفوجئت بما تم من انجاز في العام الأول وعدد وكفاءة المتسابقين مما يجعل مسابقة بورسعيد نموذجا للمسابقات الدولية القادمة.

تُقام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.



يُذكر أن المسابقة انطلقت فعالياتها يوم الجمعة، 31 يناير 2025، بمشاركة متسابقين من 33 دولة، وتستمر حتى يوم الاثنين، 3 فبراير 2025، حيث يُقام الحفل الختامي وتُعلن أسماء الفائزين وتوزع الجوائز.



وتُعد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني واحدة من أبرز المسابقات الدينية في العالم، وتسهم في دعم التلاوة والابتهال الديني على مستوى عالمي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ القيم الروحية وتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب العالم.