جامعة سوهاج تستضيف الخبير العالمي الدكتور سمرلاند لمناظرة وفحص حالات الشفة الأرنبية

استضافت جامعة سوهاج، الخبير العالمي الشهير الدكتور "براين سمرلاند" المتخصص فى جراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى جريت اورماند للأطفال بلندن، والدكتورة جوليا ريفيس الخبيرة البريطانية فى التخاطب بمستشفى مانشيستر للأطفال بانجلترا، وذلك لفحص وعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق، وإجراء عدد من العمليات الجراحية المتخصصة فى هذا المجال، داخل وحدة جراحة الوجه والرأس والفكين بقسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي.

وقد أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، عن فخره باستضافه الجامعة لهؤلاء القامات العلمية والخبراء الأجانب المتميزين فى مجال جراحات الوجه والرأس والفكين، مشيرًا إلى قسم التجميل حقق نجاحات ملموسة فى جراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق للأطفال وعمليات التجميل المعقدة التى تحتاج إلى كفاءة عالية ودقة فائقة، وذلك بالتعاون مع الخبير العالمي "سمرلاند"، والذى تستضيفه الجامعة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكدًا على أن مشاركته في إجراء الفحص الطبي والعمليات الجراحية يضيف بخبرته للقسم، ويزيد من مهارات وقدرات الكوادر الطبية الشابة، ويساهم بشكل مباشر فى تحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتحقيق أعلى نسبة شفاء على المستوى الصحى.

وقال الدكتور مجدى القاضي عميد الكلية، أن استضافة الطبيب العالمي سمرلاند، يعد حدث سنوي هام ينتظره المئات من الأطباء والمرضى، حيث يحرص قسم التجميل على عقد ورش عمل تدريبية على هامش الزيارة، لتبادل ونقل الخبرات فى مجال جراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق، موضحًا أنه تم الاستعداد لتلك الزيارة وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للمرضى والاطقم الطبية والتمريضية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وأوضحت الدكتورة سامية السعيد رئيس القسم، أن زيارة "سمرلاند" استمرت فى الفترة من 26 حتى 30 من يناير الجاري، وتم خلالها مناظرة وفحص 50 حالة من الأطفال الذين يعانون من تشوهات الشفا الأرنبية وسقف الحلق وتقويم الفك، كما تم إجراء 9 عمليات جراحية ناجحة للعيوب الخلقية للوجه والرأس، مضيفة أن الزيارة تضمنت تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية وجلسات تخاطب بالتعاون مع أطباء وحدة التخاطب والسمعيات بالمستشفى الجامعي.