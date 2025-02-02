الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف





أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1230 عسكريا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 20 قتيلا ودمرت له مركبتين و4 مدافع.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك وكبدت العدو 295 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و11 مركبة وراجمة صواريخ و4 مدافع ومستودعين للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

تواصل قوات "الجنوب" تقدمها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له مركبتين و7 مدافع و4 مستودعات ذخيرة.

تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 515 قتيلا ودمرت له دبابة و6 مدرعات و10 مركبات و6 مدافع غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 140 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعتين ومركبتين و5 مدافع.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وصدت هجوما واحدا وكبدته 60 قتيلا، ودمرت له 3 مركبات و3 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات الوقود والذخيرة.

إسقاط 44 مسيرة