وكيل وزارة الصحة بسوهاج: يكلف احمد زيد مديرًا لإدارة العلاج على نفقة الدولة

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جانب من التكليف
جانب من التكليف

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسن عبدالتواب زيد مديرًا لإدارة العلاج علي نفقة الدولة وكذلك معاونا لوكيل الوزارة للشئون الفنية والمكتب الفني ومنسق عام قوائم الانتظار.


جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حسن، لديه خبرة واسعة حيث شغل عدة مناصب قيادية كان لها أثر ملموس في تطوير الأداء الفني والإداري، ومنها:
مدير مكتب الحجر الصحي جمارك السلوم 2014،مدير إدارة الحجر الصحي جمارك مطروح 2015، الصيدلي الأول ونائب مدير مستشفي ابو حمص 2017، مفتش صيدلي ورئيس فريق التفتيش المستشفيات بالمديرية 2020، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالبحيرة 2020، مفتش ومشرف بالادارة العامة للطب العلاجي 2024.

وفي هذا السياق، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا ضم قيادات إدارات العلاج على نفقة الدولة والمكتب الفني، بحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد حسن عبد التواب زيد، حيث تم مناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض الخطط والتحديات التي تواجه الإدارتين، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بينهما لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد  الدكتور عمرو دويدار وكيل الصحة على ضرورة رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الملفات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في تنفيذ المهام.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد حسن عبد التواب زيد عن تقديره للثقة التي مُنحت له، مؤكّدًا التزامه ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز كفاءة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

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