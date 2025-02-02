محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 75.87%. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 64،812 طالبًا وطالبة بالنظامي، حضر منهم 64،330، بينما تقدم لامتحان المنازل 826 طالبًا، حضر منهم 764.

وسجلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة المهنية 76.52%، بينما بلغت النسبة في الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3%، ووصلت إلى 88% في الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن الاستمرار في التفوق هو التحدي الحقيقي، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم كأحد محاور رؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب النجاح بنسبة 81.74%، تلتها إدارة غرب بني سويف بنسبة 76.49%، ثم إدارة ناصر بنسبة 76.06%، وجاءت إدارة سمسطا في المركز الرابع بنسبة 76.02%، تلتها إدارة الواسطى بنسبة 75.84%، ثم إدارة ببا بنسبة 75.26%، بينما احتلت إدارة الفشن المركز السابع بنسبة 74.71%، وجاءت إدارة إهناسيا في المركز الثامن بنسبة 71.32%.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف أُجريت خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير الماضي، بمشاركة أكثر من 64 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 320 لجنة على مستوى المحافظة.

