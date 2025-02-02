مواعيد الصلاة اليوم

اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

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مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة اليوم. 

 اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

تعد الصلاة هي عماد الدين، وركن أساسي من أركان الإسلام، وفرض على المسلمين في اليوم الواحد 5 صلوات في رحله الإسراء والمعراج، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد الفرائض الخمس. 

وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد الصلاة اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2025، والموافق 3 شعبان لعام 1446 هجريا في مختلف محافظات مصر. 

مواعيد الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم 
مدن مصر الفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة 5:1612:093:115:336:53
الإسكندرية 5:2212:143:155:376:57
الجيزة 5:1612:093:115:336:53
بورسعيد 5:1212:043:055:276:47
السويس 5:1112:043:065:286:47
المحلة الكبرى 5:1712:093:105:326:52
الأقصر 5:0712:033:115:346:50
أسيوط 5:1412:093:155:386:55
المنصورة 5:1612:083:095:316:51
تندة 5:1612:113:165:396:56
الفيوم 5:1712:103:145:366:55
الزقازيق 5:1512:083:095:316:51
الإسماعيلية 5:1212:053:065:286:48
كفر الدوار 5:2112:133:145:366:56
أسوان 5:0512:023:125:356:51
قنا 5:0712:033:115:336:50
حلوان 5:1512:083:115:336:52
البحيرة 5:2012:123:135:356:55
المنيا 5:1612:113:165:386:56
سوهاج5:1212:073:145:376:53
بني سويف 5:1612:093:135:356:54
شبين الكوم 5:1712:103:115:336:53
بنها 5:1612:093:115:336:52
طلخا5:1612:083:095:316:51
كفر الشيخ 5:1812:103:115:336:53
ملوي 5:1612:103:165:386:56
دكرنس 5:1512:073:085:306:50
إدفو 5:0612:023:115:346:50
بلبيس 5:1512:073:095:316:51
العريش 5:0611:582:595:216:41
جرجا 5:1112:063:145:366:53
الحوامدية 5:1612:093:115:336:53
إدكو 5:2012:133:135:356:55
بلقاس 5:1612:083:095:316:51
دسوق5:1912:113:125:346:54
أبو كبير 5:1512:073:085:306:50
قليوب 5:1612:093:115:336:53
أخميم 5:1112:073:145:366:53
المطرية5:1612:083:115:336:52
الغردقة 5:0411:583:055:276:44
زفتي 5:1612:093:105:326:52
طهطها5:1212:083:155:376:54
سمالوط 5:1712:113:165:386:56
شيرتوان المطار 5:1512:083:105:326:52
حوش عيسى 5:2012:123:135:356:55
منوف5:1712:103:125:346:53
أشمون5:1712:103:125:346:53
منفلوط 5:1512:103:165:386:56
دمياط 5:1512:063:075:296:49
كفر الزيات 5:1812:103:125:346:5

 

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