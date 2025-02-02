تحرير 10 محاضر لعربات الحنطور المخالفة بشوارع الأقصر

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الحملة

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، بتنفيذ حملة مكبرة، بهدف ضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (10) محاضر لعربات حنطور دون لوحات معدنية وعدم وجود حفاضات للخيول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي عربة مخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك عبر تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مؤكدًا أن عند تكرار المخالفة سيتم مصادرة العربة بصفة نهائية وعدم الترخيص لها.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وأسامة توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

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محافظة الأقصر الاقصر حملات مكبرة عربات الحنطور شوارع الأقصر بدون لوحات معدنية المواقف العشوائية غير المرخصة مجلس مدينة الاقصر

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