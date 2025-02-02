ظهرت.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول بنسبة نجاح 75.8%

اعتماد النتيجة ونسبة النجاح العامة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025. حيث بلغت نسبة النجاح العامة 75.87%. تقدم للامتحانات هذا العام 64،812 طالبًا وطالبة، حضر منهم 64،330 طالبًا في النظامي، بالإضافة إلى 826 طالبًا من طلاب المنازل حضر منهم 764 طالبًا.

تفصيل نتائج الشهادات الخاصة

الإعدادية العامة المهنية: بلغت نسبة النجاح 76.52%.

الإعدادية النور للمكفوفين: وصلت نسبة النجاح إلى 83.3%.

الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع: حققت نسبة نجاح 88%.

تهنئة ودعوة للتفوق المستمر

هنأ محافظ بني سويف الطلاب وأولياء الأمور على النجاح والتفوق، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هذا التفوق في السنوات القادمة. وأضاف أن التحدي الأكبر أمام الطلاب هو الاستمرار في التفوق والتميز، مشيرًا إلى أن التعليم يعد أحد أبرز محاور رؤية مصر 2030 التنموية.

أداء الإدارات التعليمية في المحافظة



أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة تعليم شرق بني سويف تصدرت قائمة الإدارات التعليمية من حيث نسبة النجاح، حيث سجلت 81.74%. وجاءت باقي الإدارات التعليمية على النحو التالي:

إدارة غرب بني سويف: 76.49%.

إدارة ناصر: 76.06%.

إدارة سمسطا: 76.02%.

إدارة الواسطى: 75.84%.

إدارة ببا: 75.26%.

إدارة الفشن: 74.71%.

إدارة اهناسيا: 71.32%.

تفاصيل تنظيم الامتحانات

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول قد تم عقدها في الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025، حيث تم توزيع أكثر من 64 ألف طالب وطالبة على 320 لجنة امتحانية على مستوى مدارس المحافظة.